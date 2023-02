Hilden/Haan Hilfe aus der Region für die Türkei und Syrien

Die Welle der Hilfsbereitschaft in Hilden beeindruckt Özdemir. Jedoch habe seine Gemeinde Sachspenden bislang ablehnen müssen. Das sei in Absprache mit den Behörden und Hilfsorganisationen in der Türkei geschehen. „Geldspenden helfen den Menschen vor Ort viel mehr weiter“, sagte Özdemir. Am Mittwochabend teilte das türkische Konsulat mit, dass nun doch auch Sachspenden entgegengenommen werden können. Nicht bei der Hildener Ditib-Gemeinde, sondern zentral in Benrath, erklärte Özdemir weiter. An der Elegance-Event-Location, Bayreuther Straße 31, sei täglich von 12 bis 20 Uhr eine Sammelstelle eingerichtet. Die Ditib-Gemeinden sammeln aber auch noch weiter Geldspenden.