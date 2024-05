Spontanes Grillen in Hilden und Haan Hier gibt es Grillfleisch aus dem Automaten

Zwar sei sein Repertoire noch nicht so groß wie das am Haaner Automaten, doch das könnte sich zukünftig noch ändern: Momentan gibt es am Hildener Automaten „Haaner Rostbratwurst“, „Lui‘s Lachsbraten“ (Rückensteaks), „Lui‘s Schwenkbraten“ (Nackensteaks) und „Little Lui‘s Red an Cheesy“ (Käsekrakauer). Ganz konventionelles Fleisch, ohne Bioland- oder demeter-Siegel. Aber: Alles ist aus der Region: „Es handelt sich bei Fleisch natürlich um ein Produkt mit einer kurzen Haltbarkeit. Deswegen geht es momentan erst mal darum, Erfahrung zu sammeln und zu schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt. Qualität geht aber natürlich immer vor.“ Experimente mit Fleisch kommen für Sven Breloh nicht in die Tüte, deshalb muss die – im Vergleich zu Haan – reduzierte Auswahl vorerst reichen.