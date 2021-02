Seniorenheime in Hilden und in Haan : Handtaschendieb kam zweimal durchs Fenster

Jetzt sind die Senioren selbst in Altenheimen nicht mehr sicher. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden/Haan Die Polizei berichtet gleich von zwei besonders dreisten Diebstählen. Sowohl in Hilden als auch in Haan war am Samstag (06.02.2021) ein Krimineller in die Zimmer von Altenheim-Bewohnerinnen eingedrungen und hatte dort Handtaschen gestohlen.

