Neues Angebot in Hilden Frauenkino mit Expertin und Sushi

Das Programm umfasse nicht nur die Filmvorführung, sondern auch eine Einführung in das japanische Kino durch die promovierte Filmwissenschaftlerin Andrea Grunert. „Nach der Vorführung lädt das Restaurant ,Kyoto sushi and more‘ zu einem gemeinsamen Imbiss ein, wo die Gäste die Möglichkeit haben, ihre Eindrücke zu teilen und den Nachmittag in geselliger Runde ausklingen zu lassen“, berichtet die Stadtsprecherin weiter.