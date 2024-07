Starkregen am 14. Juli 2021 Hochwasser in Hilden und Haan

Am 14. Juli 2021 wird die Feuerwehr ab etwa 0.30 Uhr zu Hochwassereinsätzen in Hilden und Haan gerufen. Im Laufe des Tages nimmt die Regenintensität immer weiter zu, abends tritt dann auch die Itter über ihre Ufer. Auf diesem Foto sind noch Menschen in der Tiefgarage zu sehen, die ihre Autos retten wollen. Doch sie geben schnell auf, die Tiefgarage läuft voll.