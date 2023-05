Hilden-Haan und Erkrath Volkshochschulen sprechen über Fusion

Die Stadt Erkrath sucht eine Lösung für ein Problem mit ihrer Volkshochschule. Denn nach mit dem neuen Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) von Januar 2022 gehören neben der politischen und der beruflichen Bildung nun auch Gesundheitsbildung, kulturelle Bildung und Bildung zu nachhaltiger Entwicklung zum Pflichtangebot einer VHS: „Die kleinen Volkshochschulen in den Kommunen mittlerer Größe stehen dadurch vor einer großen Herausforderung, künftig dieses Pflichtprogramm in der geforderten Quantität und Qualität inhaltlich, organisatorisch und wirtschaftlich erfüllen zu können“, erklärt die Erkrather Verwaltung. Die Lösung für das Problem der Nachbarstadt könnte in Hilden und Haan liegen.