Spenden aus Hilden, Haan und Erkrath Rotarier ermöglichen „Ostern für alle“

Gesammelt wurden sie von Spenderinnen und Spendern aus den Städten Hilden, Haan und Erkrath. „Diese Aktion liegt uns sehr am Herzen. Ostern sind Feiertage, an denen es neben Weihnachten viele Geschenke gibt. Das bekommen die Kinder, die aus einem anderen Land kommen, natürlich auch mit. Es ist so einfach eine kleine Freude zu machen und die Menschen damit in unsere Gesellschaft zu integrieren“, sagt Sara Willwerth, Präsident des Rotary-Clubs Hilden-Haan.