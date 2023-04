Sendungsraum Hilden, Haan, Erkrath Drei Städte unter einem Gemeindedach

Gemeinden aus drei Städten addieren sich zu einem Sendungsraum — hierbei handelt es sich zunächst um einen formalen Akt, der durch Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki in Kraft gesetzt wird. Die Frage nach der zukünftigen Rechtsstruktur der Pastoralen Einheit ist offen. „Dazu läuft auf diözesaner Ebene ein Beratungsprozess, in dem entschieden werden soll, ob die heutigen Seelsorgebereiche in Zukunft selbstständig bleiben oder fusionieren werden“, teilt Lavinia Maria Michel von der Pressestelle des Erzbistums mit.