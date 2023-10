Katastrophe für die Region Einzige Krankenhäuser in Hilden und Haan werden geschlossen

Noch am Freitagabend hatten sich Landrat Thomas Hendele sowie Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke und ihr Hildener Kollege Claus Pommer bei der Konferenz zur Krankenhausplanung für die Region Solingen/Kreis Mettmann im NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales für die beiden Standorte ins Zeug gelegt: „Die beiden Krankenhäuser sind unverzichtbar für die wohnortnahe medizinische Versorgung im Kreis, besonders natürlich in unseren beiden Städten. Dies erkennt auch das Ministerium an, indem es für beide Häuser sogenannte Leistungsgruppen zuweisen will. Damit werden den Krankenhäusern wichtige und grundlegende medizinische Angebote zugesprochen, zum Beispiel in der Chirurgie, Inneren Medizin und Orthopädie. Damit ist die wirtschaftliche Basis der beiden Krankenhäuser anerkannt und gelegt. Beide Häuser können auf dieser Basis auch in Zukunft für die Menschen in unserer Region da sein.“ Das klang noch sehr optimistisch.