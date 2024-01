Polizei und Feuerwehr Einsatzkräfte berichten von ruhiger Silvesternacht

In Hilden war es am Silvesterabend zu einem Einsatz an der Brucknerstraße gekommen. Dort stand eine Art Schuppen in Flammen, hatte ein Feuerwehrsprecher vor Ort erklärt. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, die Feuerwehr musste auf der Suche nach Glutnestern die Dämmung und Teile des Dachs abtragen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ermittelt nun die Polizei.