Hilden/Haan : Ein „Urgestein“ an der Volksbank-Spitze

Hilden/Haan Christian Fried bildet zusammen mit Andreas Otto das neue Vorstands-Tandem der Volksbank im Bergischen Land. Der Lenneper ist ein „Eigengewächs“.

Ein Lenneper bildet seit Anfang Februar offiziell einen Teil des Tandems an der Spitze der Volksbank im Bergischen Land, die auch in Hilden und Haan Filialen betreibt. Der in Remscheid geborene Christian Fried (49) ist seit Januar Mitglied des Vorstands. Nach dem Ausscheiden von Lutz Uwe Magney, der im Alter von 67 Jahren Ende Januar bei der Genossenschaftsbank ausschied, bildet Fried zusammen mit Andreas Otto die neue Doppelspitze der Volksbank. Otto ist bereits seit 2004 Mitglied des Vorstands.

Damit habe die Volksbank ein „Bergisches Urgestein“ an der Spitze, sagte Otto. Es sei noch mal etwas anderes, wenn man in der Stadt, in der man arbeitet, auch in die Schule gegangen sei. Er selber ist zwar auch bereits mehr als 20 Jahre bei der Volksbank und lebt mit seiner Familie in Remscheid, habe aber gleichwohl den Status des „Hergelopenen“ (Bergisch für Zugezogenen) immer behalten, da er in Gelsenkirchen geboren sei.