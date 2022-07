Unwetter in Hilden und Haan : Ein Jahr nach dem verheerenden Starkregen

Hilden Vor rund einem Jahr treten in Hilden, Haan und vielen anderen Städte nach starken Regenfällen Bäche und Flüsse über die Ufer und überfluten Hunderte Häuser. Aber auch Häuser, die an keinem Gewässer liegen, laufen durch den Starkregen mit Wasser voll.

Sirenenalarm dringt in den frühen Morgenstunden aus den Nachbarstädten nach Hilden und Haan. Kurz zuvor hatte sich der heftige Regen in einen extremen Starkregen verwandelt – um einige Minuten nach Mitternacht am 14. Juli 2021 erhalten die Feuerwehren in der ganzen Region die ersten Notrufe: Keller laufen voll, Bäche treten über ihre Ufer.