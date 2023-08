An diesem Wochenende A46 wird komplett gesperrt

Wer an diesem Wochenende mit dem Auto in Richtung Düsseldorf oder darüber hinaus unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen. Denn ab von diesem Samstag, 2. September, 16 Uhr, bis Montag, 4. September, 5 Uhr, ist die A46 komplett gesperrt. In dieser Zeit wartet die Autobahn GmbH den Werstener- und den Universitätstunnel, teilte das Unternehmen mit.