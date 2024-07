Rettungsdienst in Hilden und Haan Wenn es um Leben und Tod geht

Der Rettungsdienst in Hilden, Haan und den restlichen Städten im Kreis Mettmann hat bei einer rund zweijährigen Recherche des Südwestrundfunks, SWR, besser abgeschnitten als die Retter in umliegenden Großstädten. Untersucht wurden alle 283 Rettungsdienstbereiche in Deutschland. Der Schwerpunkt lag auf der Reanimation nach einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst, Arne Köhler, spricht jedoch auf Nachfrage unserer Redaktion zugleich „unsere größte Baustelle“ an: Nur in 68 Prozent aller Notrufe waren im Kreis Mettmann ein Krankenwagen oder Notarzt innerhalb von acht Minuten am Einsatzort. Eigentlich sollte dies in 80 Prozent aller Notrufe der Fall sein.