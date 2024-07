Überflutungen am 14. Juli 2021 in Hilden und Haan Drei Jahre nach dem verheerenden Hochwasser

Die ersten Keller laufen in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2021 voll. Tagelang hat es zuvor geregnet, der Boden war gesättigt – und dann kommt der Starkregen. Um kurz nach Mitternacht gehen die ersten Notrufe bei den Feuerwehren ein. Es ist erst der Anfang – denn nach einer kurzen Verschnaufpause setzt der Starkregen am Abend wieder ein. Die Itter tritt über ihre Ufer, setzt unter anderem die Hildener Altstadt und die Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz unter Wasser. Die Düssel in Gruiten verlässt ebenfalls ihr Bett und sorgt für massive Schäden. Die Feuerwehren werden aus ganz NRW unterstützt, am Ende müssen sie mehrere Hundert Einsätze abarbeiten. In den Tagen darauf stapelt sich der Sperrmüll an den Straßen, unentwegt arbeiten Bautrockner gegen die Nässe in den Wänden, Menschen helfen sich gegenseitig bei der Beseitigung der Schäden.