Auswirkungen auf Hilden und Haan Diese S- und Regiobahnen sind vom Streik betroffen

Wie genau dieses Angebot in Hilden und Haan aussieht, stand am Montagvormittag noch nicht abschließend fest. Bei den fünf Streiks in jüngster Vergangenheit fuhr die S1 regelmäßig, aber nur noch im 60-Minuten-Rhythmus. Die S68 zwischen Wuppertal und Langenfeld über Gruiten fiel komplett aus. Die S8 (Hagen über Gruiten nach Mönchengladbach) fuhr nur noch alle 60 Minuten. Die Rhein-Wupper-Bahn RB 48 (Halt in Haan und Gruiten) wird von National Express betrieben. Das Unternehmen ist bisher nicht bestreikt worden. Trotzdem gab es Auswirkungen, wie beispielsweise sehr hohe Auslastungen und Teilausfälle, weil einige Stellwerke der Bahn nicht besetzt waren. Der RE 47 (Remscheid-Hilden-Düsseldorf) fällt momentan wegen Bauarbeiten ohnehin komplett aus, der Ersatzverkehr steuert Hilden nicht an.