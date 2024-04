Touren mit dem Fahrrad Die schönsten Radreiseziele der Region

Was übrigens den besonderen Reiz von Radtouren in Richtung Westen ausmacht, sind die Rhein-Überquerungen. Zwischen der neuen Autobahnbrücke bei Leverkusen und der Fleher Brücke in Düsseldorf gibt es nur die Möglichkeit, mit der Fähre ans andere Ufer zu kommen. Der vielleicht schönste Abschnitt führt durch die Urdenbacher Kämpe zur Fähre Zons-Urdenbach und dann weiter in die historische Altstadt des nordöstlichen Stadtteils von Dormagen. Obacht: In den langen Sommermonaten legt die letzte Fähre möglicherweise schon vor Sonnenuntergang ab. Ein Blick auf den Fahrplan empfiehlt sich hier ebenso wie einige Kilometer südlich, denn auch zwischen Leverkusen und Köln verkehrt eine Fähre, und zwar in Sichtweite zur neuen Autobahnbrücke.