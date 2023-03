Hunderte Tiere über Hilden und Haan Die Kraniche kehren zurück

Der Tross am Freitag, der zunächst in V-Formation fliegt, sich später aber noch einmal unter lautem Geschnatter sammelt, ist nicht der erste in diesem Jahr. Bereits in den vergangenen Tagen sind einige Kranich-Schwärme über Nordrhein-Westfalen und unsere Region gezogen. Am 1. März war der sogenannte meteorologische Frühlingsanfang, der altbekannte Frühlingsanfang ist am Montag, 20. März.