Auswirkungen auf Hilden und Haan Der Kreis legt die Städte um

Die Stadt Hilden muss 2024 deutlich tiefer in die Tasche greifen, um die Aufgaben des Kreises zu unterstützen: In der Itterstadt werden 38,6 Millionen Euro fällig, 4,8 Millionen mehr als noch in diesem Jahr. Haan wird mit einem Beitrag von 19,3 Millionen zwar im Vergleich zum Vorjahr (19,7 Millionen Euro) leicht entlastet, muss aber trotzdem deutlich mehr zahlen als ursprünglich gedacht und mehr als noch 2022 (16,5 Millionen Euro).