Angekündigte Krankenhausschließungen Hildener und Haaner demonstrieren vor dem Landtag für Klinikerhalt

„Hiermit rufen wir alle Hildener und Haaner Bürger und der Nachbarstädte auf, mit uns zu kommen nach Düsseldorf und für unsere Krankenhäuser persönlich mitzukämpfen“, steht auf dem Ankündigungsplakat, das in vielen Geschäften in Hilden und Haan verteilt wird. Treffpunkt soll demnach am Mittwoch um 10 Uhr an der Kesselstraße am Medienhafen sein (bei Trivago). Nach einer kurzen Vorabkundgebung soll der Zug um 10.30 Uhr über die Holzstraße, Franziusstraße, um das Multiplex-Kino herum auf die Hammer Straße und Stromstraße bis auf die Wiese vor den Landtag ziehen. Dort findet laut Veranstalter dann die Abschlusskundgebung statt. Ende der Demo soll gegen 12.30 Uhr sein.