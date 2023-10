Protest vor dem Landtag Demonstranten übergeben Klinik-Petition in Düsseldorf

Nach der Ankündigung des Krankenhausbetreibers Kplus Anfang des Monats, die Krankenhäuser in Hilden und Haan schließen zu wollen, sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren. Nach Protestveranstaltungen in Hilden und Haan findet an diesem Mittwoch die erste Demo in Düsseldorf statt.