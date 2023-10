Hildener und Haaner demonstrieren am Landtag „Die Klinik hat mich gerettet, jetzt möchte ich die Klinik retten“

Nach den Protestveranstaltungen in Hilden und Haan sind am Mittwoch rund 200 Menschen vor den Landtag in Düsseldorf gezogen, um gegen die Krankenhausschließungen zu demonstrieren. Außerdem wurde einem Vertreter des Gesundheitsministeriums eine Petition überreicht, die knapp 60.000 Menschen unterzeichnet haben. Ausgedruckt passten diese auf mehrere Hundert Seiten Papier. „Bei einer Einwohnerzahl von 55.000 Menschen in Hilden und knapp 30.000 in Haan ist das absolut beachtlich“, so Marc Höltgen, der die Demo angemeldet hatte.