Halloween in Hilden und Umgebung : Das sind die Parties mit Grusel-Faktor

An Halloween feiern Geister, Hexen, Vampire und Zombies bis in die frühen Morgenstunden. Geschnitzte Kürbisse dürfen als Deko nicht fehlen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hilden/Haan Ob in der Kneipe, beim Dart oder im Bunker. Wir haben ein paar schaurige Ideen zusammengestellt, wo Sonntag Halloween gefeiert werden kann.

Von Ina Schwerdtfeger

Das Nachtleben läuft nach der Corona-Pause so langsam wieder an. Geister, Hexen und Vampire müssen aber nicht ganz auf Halloween verzichten. Einige Kneipen und Clubs haben für Sonntag, 31. Oktober, schaurige Veranstaltungen geplant – unter Einhaltung der 3G-Regelung.

Im Hildener Ü30 Club „Blue Note“, Klotzstraße 22, legt ab 20 Uhr DJ Frank Kammann auf. Die Party verspricht wieder viel gute Laune bei guter Musik und Tanz, sowie den beliebten Gruselcocktails. Wer mag, der kann sich verkleiden, doch dies ist kein Muss. Das gruseligste „Horrorkostüm“ des Abends wird prämiert.

Info Der Ursprung des Halloween-Brauchs Der Ursprung geht auf alte keltische Bräuche zurück. Heutzuge hat sich das eher kommerzielle Fest am 31. Oktober auch in Deutschland etabliert. Halloween ist im katholischen Irland entstanden – vermutlich übernahmen die Christen keltische Bräuche, kam von dort aus in die USA und über diesen Umweg nach Europa. Das Wort „Halloween“ ist eine Zusammenziehung der englischen Worte „All Hallows Evening“ - die Nacht vor Allerheiligen.

Gefeiert wird auch im Retro am Fritz-Gressard-Platz, ebenfalls in Hilden. „Dieses Jahr wollen wir mit euch eine schaurig coole Horrorparty feiern. Mit DJ, Deko und Bloodybowle“, teilen die Veranstalter mit. Im Innenraum gilt die 3G-Regelung. Los geht es ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro, inklusive eines Schnapses.

In die Welt der Zombies entführen will am Sonntag auch das Billard Bistro Hilden, Schulstraße 10 bis 16. Ab 19 Uhr wird dort zum „Gruseldart-Kopfgeldturnier - Offenes Einzel 501 M.O.“ geladen. Gedartet wird im Rotlicht bei Kerzenschein, Schwarzlicht und mit Gruseldeko. Anmeldeschluss ist um 19.45 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Person (6 Euro Ausschüttung und 4 Euro Kopfgeld). Die Teilnehmer dürfen natürlich auch kostümiert kommen. Denn die beste Verkleidung des Abends gewinnt einen Getränkegutschein im Wert von 20 Euro. Es gilt die 3G-Regelung.

„Ob süß oder sauer– jeder Gast ist gerne gesehen“, heißt es am Halloweensabend im Becherhus in Haan, Kaiserstraße 47. Die Gäste werden gebeten, kostümiert zu erscheinen, denn das grausigste Kostüm wird prämiert. Musikalisch wird der Abend von Broken DJ aus Düsseldorf aufgemischt. Eintrittskarten sind vorab im Becherhus für fünf Euro erhältlich.

Eine besonders schaurige Halloweenparty verspricht die an der Paulsmühle im Düsseldorfer Süden in Benrath zu werden. Denn pünktlich um 20 Uhr öffnet die Bunker-Gruft ihre Pforten. DJ Kribz spielt Best of 90er und frühe 00er Musik. Der DJ legt ansonsten unter anderem gerne im Quartier Boheme in der Düsseldorfer Altstadt auf. Tickets gibt es online http://halloween.bunker.party für 12 Euro, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Es gilt die 3G-Regelung. Für Getestete reicht ein Antigentestnachweis der nicht älter als 6 Stunden ist.

Zur Horrorparty lädt auch das „Donkey Island – Donkey Club“ in Erkrath, Lenaustraße 11, ein. An dem Abend wird der Club in eine schaurige Horror Location verwandelt. Zu hören sind Tonkomplex, die von DJ Thorsten Classe unterstützt werden. Los geht es ab 22.30 Uhr. Tickets kosten neun Euro. Ticketanfragen an info@donkeyisland.de.