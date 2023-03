Osterferien 2023 in Nordrhein-Westfalen Die beliebtesten Reiseziele der Hildener und Haaner

Die Osterferien stehen vor der Tür – und viele Hildener und Haaner werden auch wieder in den Urlaub fahren. Doch in Zeiten der Inflation ist das Reisen zu einem Luxusgut geworden. Wer beispielsweise nach Mallorca fliegt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr: Der Urlaub auf der beliebten Balearen-Insel ist dieses Jahr rund 33 Prozent teurer als im Vorjahr. Das berichtet Juan Ferrer, Präsident der Qualitätsoffensive Palma Beach, der sich viele Hotels und Restaurants an der Playa de Palma angeschlossen haben. Vergeht angesichts solcher Preissteigerungen die Lust am Verreisen? Wir haben uns bei Reisebüros in Hilden und Haan umgehört.