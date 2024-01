Einschränkungen in der Region So trifft der Bahnstreik Hilden und Haan

Die Arbeitsniederlegung soll laut Lokführergewerkschaft GDL am Dienstagabend ab 18 Uhr bereits den Güterverkehr treffen. Der Personenverkehr soll ab Mittwoch, 2 Uhr, bestreikt werden. Jedoch versucht die Bahn mit dem ebenfalls betroffenen Mitbewerber Transdev, den Streik noch juristisch stoppen zu lassen. Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt scheiterten die Unternehmen in erster Instanz, die Berufung an Landesarbeitsgericht Hessen steht am Dienstag noch aus.