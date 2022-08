Aufruf in Hilden und Haan : Das Rote Kreuz braucht dringend Blutspenden

Hilden/Haan Das DRK bittet um Blutspenden. Mehrere Termine stehen in Hilden und Haan in den nächsten Tagen und Wochen an. Bitte vorab anmelden.

In nächster Zeit gibt es in Hilden und Haan mehrere Spendemöglichkeiten: in Haan können Erwachsene am Montag, 22. August , von 15 bis 19.30 Uhr in der Stadt-Sparkasse Haan, Kaiserstraße 37, einen halben Liter Lebenssaft spenden. In Hilden wartet ein ärztlich geleitetes Team des Blutspendedienstes am Freitag, 2. September, von 16 bis 19.30 Uhr in der Marie-Colinet-Sekundarschule, Am Holterhöfchen 20, auf Blutspender. Das DRK bittet, sich vorab unter „www.blutspende.jetzt“ einen Blutspendetermin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.