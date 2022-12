Rund um Jaberg zwischen Hilden und Haan Das machen die Bagger in der Heide

„In der Hildener Heide existieren heute noch mehrere kleine Restflächen der einst auch in unserer Region großflächig entwickelten Heidemoore.“ Hierbei handele es sich um Übergangsmoore, die sich über wasserstauende Bodenschichten an quelligen Hängen oder in Geländemulden gebildet haben. Derartige Moore beherbergten zahlreiche hochspezialisierte, gefährdete Tier- und Pflanzenarten und spielten darüber hinaus eine sehr wichtige Rolle im ökosystembasierten Klimaschutz, da intakte Moore unter allen Landlebensräumen die größten CO 2 -Mengen speichern und deshalb unbedingt erhalten bleiben sollten.