Freizeit in Hilden und Haan : Das ist am Wochenende bei uns los

In Hilden lädt die Feuerwehr für Samstag zu einem Aktionstag in der Innenstadt ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Trödelmarkt in Hilden, Klimatag in Haan, Ritterspiele in Zons – wer am Wochenende in unserer Region etwas erleben möchte, muss nicht weit fahren. Ein Auszug auf dem bunten Programm.