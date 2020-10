Corona-Zahlen aus Hilden und Haan : Corona-Pandemie: Inzidenzwert sinkt leicht auf 72,3

Hilden/Haan Auf 41 steigt die Zahl der in Hilden am Coronavirus Erkrankten an, in Hilden ist die Zahl der Krankheitsfälle stabil geblieben. Montag legte das Kreisgesundheitsamt die neuesten Zahlen vor.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 362 Infizierte, davon in Erkrath 29, in Haan 18, in Heiligenhaus 16, in Hilden 41, in Langenfeld 39, in Mettmann 29, in Monheim 31, in Ratingen 53, in Velbert 79 und in Wülfrath 27. 2221 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 90. In Hilden gibt es einen Neuerkrankten (in Haan: 0) In Hilden sind 170 Bürger in Quarantäne (in Haan 77), vier im Krankenhaus (2), 232 genesen (100) und elf verstorben (3). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten siebenTage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 72,3 (Vortag: 74,8). Aufgrund der Gefährdungsstufe 2 im Kreis Mettmann gelten folgende Regelungen aus der Corona-Schutzverordnung. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb der Wohnung dürfen höchsten zehn Personen teilnehmen. In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen. Sperrstunde für Gaststätten ist von 23 Uhr bis 6 Uhr. In dieser Zeit darf auch kein Alkohol verkauft werden. Die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Zudem gilt ab dem 21. Oktober: Bei Veranstaltungen sind innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu. Die Gefährdungsstufen können erst aufgehoben werden, nachdem die jeweiligen Grenzwerte der 7-Tages-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurden.