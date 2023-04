Hilden/Haan/Ratingen Bürgermeister nehmen A3-Ausbau in Fokus

In Bezug auf den Lückenschluss der A44 gab Schürmann einen Sachstand. Zurzeit erarbeitet die DEGES im Wege von mehreren sogenannten Deckblattverfahren Änderungen am Planfeststellungsverfahren. Die für das Baurecht relevanten Änderungen, insbesondere diejenigen in Bezug auf die Entwässerung, würden voraussichtlich bis zum dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen.