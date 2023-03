Nach Klärschlamm-Unfall in Ohligs gibt es beim BRW Pläne für Haan und Hilden Itterwasser soll sauberer werden

Hilden/Haan · Der BRW investiert in seine Anlagen. So ist unter anderem die Installation einer vierten Reinigungsstufe an den Klärwerken Ohligs und Hilden vorgesehen. Zudem sollen zwischen Solingen und Haan Regenwasserbehandlungs- und -rückhalteanlagen entstehen.

13.03.2023, 05:30 Uhr

Diese toten Fische sind nach einem Unfall im Solinger Klärwerk hinter dem Rathaus in Hilden angespült worden. Foto: Tobias Dupke

Von Tobias Dupke und Andrea Röhrig