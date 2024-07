Termine in Hilden und Haan Blutspenden werden langsam knapp

„Bei Unfällen, Operationen oder schweren Erkrankungen brauchen die Ärzte in den Krankenhäusern Blutpräparate, um schwerkranke Patienten schnell und sicher behandeln zu können“, erklärt der DRK-Sprecher. An drei Terminen steht das Deutsche Rote Kreuz für Blutspender bereit. In Hilden sind die Helfer am Freitag, 2. August, 16 bis 19.30 Uhr, in der Marie-Colinet Sekundarschule, Am Holterhöfchen 20, zu finden.