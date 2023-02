St.-Josefs-Krankenhaus Hilden Azubis übernehmen die Leitung der Station

Das Projekt besteht schon seit mindestens 15 Jahren. Neben dem St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden läuft es auch im St.-Martinus-Krankenhaus in Langenfeld und in der St.-Lukas-Klinik in Solingen. Das katholische Bildungszentrum Haan bietet im Oktober und April jeweils zwei Kurse mit 28 Schülern pro Kurs an. Zusätzlich gäbe es ein Angebot zur einjährigen Ausbildung zum Pflegefachassistenten, von dem aus einer Weiterbildung zur Pflegefachkraft möglich wäre.