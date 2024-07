A46 rund um Hilden und Haan Autobahnbaustellen verschärfen Situation in Sommerferien

An diesem Freitag endet in Hilden, Haan und im Rest von Nordrhein-Westfalen das Schuljahr. Der ADAC erwartet zum Start der Sommerferien volle Autobahnen rund um Hilden und Haan. Besonders am Freitagnachmittag müssten Berufspendler und Urlauber viel Geduld aufbringen: „Wer sich sofort nach der Arbeit mit dem Auto in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande oder südliche Urlaubsländer auf den Weg macht, landet erst mal im Stau“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Professor Roman Suthold. Hauptursache dafür sei aber nicht der Urlaubsreiseverkehr. „Nicht alle fahren gleich am ersten Wochenende los. Am stärksten ins Gewicht fällt am Freitag der Berufsverkehr“, erklärt Suthold. Übrigens startet nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland in die Ferien, sondern auch der Süden der Niederlande.