Auf ein Wort Eva Merks Tu das, was Du liebst

Begabungen hat jede und jeder von uns. In der Bibel, bei Paulus im 1. Korintherbrief, heißen die Begabungen Gnadengaben. Gott hat uns allen, jedem Einzelnen von uns, Begabungen geschenkt, etwas, das wir besonders gut können. Wir können manches viel besser als andere. Und weil jeder etwas anderes gut kann, ist er mit seiner Begabung wichtig, auch für andere Menschen. Dazu fällt mir der Ausspruch ein: „Gemeinsam sind wir stark“. Wenn ich erst einmal herausgefunden habe, was ich besonders gut kann, was meine Begabung ist, dann ist es gar nicht mehr so schwer, das zu tun, was ich liebe. Und wenn ich das tue, was ich liebe, dann fällt mir mein Leben leichter. Natürlich gibt es immer noch jede Menge Herausforderungen zu bewältigen und natürlich gibt es Zeiten, die das Leben schwer machen. Doch wenn ich etwas habe, das mich glücklich macht, wenn ich etwas tue, was ich liebe, wenn ich merke, dass das, was ich gut kann, auch für andere wichtig ist, dann gibt das meinem Leben einen Sinn.