Auf ein Wort in Hilden und Haan Alles nur Zufall..!?

In unseren Alltagen begegnen wir uns nicht: wir arbeiten und wohnen in völlig unterschiedlichen Städten. Damit wir uns treffen, müssten wir uns schon gezielt verabreden. Und das lässt unser beider Alltag zwischen Familie und Beruf aktuell bei den räumlichen Distanzen, die zwischen uns liegen, gar nicht zu. Dass wir uns also letzte Woche ungeplant getroffen haben, war wirklich ein großer Zufall. Wenn wir nicht beide genau in der Sekunde dort an diesem Ort gewesen wären, hätten wir uns verpasst, und wir hätten es noch nicht einmal gemerkt, denn wir wussten ja auch nicht voneinander, dass wir zu genau dieser Sekunde dort sein würden.