Ausblick auf 2023 Auf diese Veranstaltungen können wir uns freuen

Sonst blicken wir an dieser Stelle in unserem Format „7 Fakten“ in die Stadtgeschichte – dieses Mal schauen wir jedoch in die Zukunft und listen sieben Dinge auf, auf die wir uns im neuen Jahr freuen können. Ein Auszug aus dem vielfältigen Veranstaltungsangebot in Hilden und Haan.

1. Rosenmontagszug In den vergangenen beiden Jahren fiel der Straßenkarneval aus: Corona hatte das Land im Griff. Doch für 2023 planen die Karnevalisten wieder mit einem Rosenmontagszug und Partys im Festzelt auf dem alten Markt. Prinzessin Steffi I. und Prinz HP I. führen die Karnevalisten in Hilden durch die Session, begleitet vom Kinderprinzenpaar Paul Pook und Lisann Lange. Der Straßenkarneval beginnt am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar 2023, am 20. Februar 2023 zieht der Rosenmontagszug durch die Staßen der Itterstadt. Auf dem alten Markt wird an allen Tagen im Festzelt gefeiert. Izzy I. und Liara I. werden als Kinderprinzenpaar in der Session 2022/23 in Haan vorgeben, wo es im Karneval lang gehen soll. Das Motto: „Wir feiern uns um Kopf und Kragen… Anders ist der Mist kaum zu ertragen.“ Für den Karnevalssonntag ist der Familien-Zug in der Haaner Innenstadt geplant.