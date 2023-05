Arbeitsmarkt in Hilden und Haan Der Frühling erreicht den Arbeitsmarkt

„Auf dem Ausbildungsmarkt geht es langsam auf die Zielgerade vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres. Im Kreis Mettmann gibt es mehr freie Stellen als Bewerber. Es sind aktuell noch 1270 Ausbildungsstellen frei. Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt sind also hervorragend“, erklärte Karl Tymister. Er verwies auf die Kampagne „#AusbildungKlarmachen“. Wer noch eine Ausbildungsstelle suche, sollte sich schnell bei der Berufsberatung melden, die persönlich, telefonisch oder per Videoanruf berate. Wer nach Praktikumsplätzen sucht, der wird auf der Praktikumsbörse „www.beianrufpraktikum“ fündig, wo rund 200 Praktika in mehr als 70 Ausbildungsberufen aufgeführt sind.