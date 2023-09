Arbeitslose in Hilden und Haan Arbeitsmarkt leidet unter schlechter Wirtschaftslage

„Die Arbeitslosigkeit sinkt, aber die Herbstbelebung fällt schwächer aus als in den Jahren zuvor. Ursache sind die schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die auch am Arbeitsmarkt spürbar sind“, erklärt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. Trotzdem gebe es viel Bewegung: „Im September fanden mehr Menschen einen neuen Job und weniger meldeten sich arbeitslos. Die Jugendarbeitslosigkeit ist erneut gesunken. Fachkräfte aller Altersstufen werden händeringend gesucht.“ Alleine für den Kreis Mettmann seien mehr als 3200 freie Stellen gemeldet, davon über 750 Jobangebote in Teilzeit. „Eine Berufsausbildung ist und bleibt der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit und für die Unternehmen der Region ist es der wichtigste Pfeiler für ihre Fachkräftesicherung. Für Personen mit einer aktuellen Aus- oder Weiterbildung bietet der Arbeitsmarkt hervorragende Chancen.“