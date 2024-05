Turnier beim GC Haan-Düsseltal Jetzt anmelden für erste Golf-Kreismeisterschaft

Wie üblich biete das Sekretariat des ausrichtenden Golfclubs zwei Wochen vor dem Turnier die Möglichkeit, eine Proberunde zu einem reduzierten Greenfee zu spielen. Der Startpreis für die Teilnahme beinhaltet das Green Fee, das Startgeld, ein kleines Tee-Geschenk, Verpflegung während der Runden sowie ein Barbecue nach dem Turnier. Zudem werden Pokale verliehen. „Die ausgespielten Preise gliedern sich in verschiedene Netto-Klassen nach Handicap, darunter A, B und C, sowie Brutto-Titel für Herren und Damen und Seniorenkreismeister. Die genauen Wertungsklassen werden in der offiziellen Ausschreibung bekannt gegeben“, erklärte der Stadtsportverband weiter. Zusätzlich zu den Wettbewerben werden auch Auszeichnungen für die besten Schläge in verschiedenen Kategorien wie „Nearest to the Pin“ und „Longest Drive“ verliehen.