Verkehr rund um Hilden und Haan A46 gehört zu Autobahnen mit den meisten Staus

Autofahrer in unserer Region stehen immer wieder im Stau, das Hildener Kreuz taucht ständig in den Verkehrshinweisen im Radio auf. Der ADAC hat nun die staureichsten Autobahnabschnitte in Nordrhein-Westfalen gekürt – und dazu zählt laut Automobilclub auch die A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal.