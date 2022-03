Hilden/Haan : 2021 war für Volksbank wieder sehr erfolgreich

Bilanz-Pressekonferenz bei der Volksbank mit dem aktuellen Vorstand Christin Fried (links) und Andreas Otto (rechts) im Bild. Foto: Jürgen Moll

Hilden/Haan Kundennähe und gute Zahlen in einem herausfordernden Jahr: Trotz der Corona-Pandemie freut sich die Volksbank im Bergischen Land mit Filialen in Hilden und in Haan über ein weiteres sehr erfolgreiches Geschäftsjahr.

Die Bilanzsumme stieg erneut und beträgt nun drei Milliarden Euro. „Wir sind eine der erfolgreichsten Banken in der Region“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Otto. Er und sein Vorstandskollege Christian T. Fried sind stolz auf die 362 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Einsatz den hervorragenden Abschluss möglich gemacht hat.

Der Trend des Vorjahres, dass auch die Bergischen das Thema Aktien und Fonds für sich entdecken, setzte sich fort 2021: 1.252 Millionen Euro betrug das Gesamtvolumen, das die Volksbank-Kunden in Wertpapieren anlegten – gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 21,9 Prozent. Trotz Corona ist die Bank auch im Kreditbereich zufrieden. 2021 betrug das Kreditvolumen 1.553 Millionen Euro. Das Wachstum ist vor allem dem Immobilienbereich, also privaten Baufinanzierungen sowie besonders der Bauträgerfinanzierung und gewerblichen Projekten, zu verdanken. Das Baufinanzierungsgeschäft konnte um 6,3 Prozent gesteigert werden und umfasste ein Gesamtvolumen von 590 Millionen Euro. Im Filialbereich führte die Volksbank die Modernisierung ihrer Standorte fort. „Als Regionalbank wird es uns immer wichtig sein, dass unsere Kundinnen und Kunden uns direkt und persönlich erreichen können“, sagte Andreas Otto. „Deswegen investieren wir in unsere Filialen.“