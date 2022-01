Hilden : Gute Chancen für eine Verkehrswende

Info

Die Ergebnisse des Zwischenberichts werden in einem „Beirat Mobilität“ mit Akteuren in der Region besprochen. Dabei geht es um die Verflechtung Hildens mit der Region. Diskutiert wird der Zwischenbericht auch im „Arbeitskreis Mobilität“ mit lokalen Akteuren inklusive Vertretern der Ratsfraktionen. In einer Stadtkonferenz in der Stadthalle werden die Ergebnisse auch den Bürgern vorgestellt. Der Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, so die Verwaltung.

In Arbeitsphase 2 soll ein Leitbild erarbeitet werden.

Kosten: 220.000 Euro.