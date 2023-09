Bildung in Hilden Das sind Hildens Grundschulen

Im Herbst melden Eltern ihre Kinder an der Grundschule an – und dabei haben sie die freie Wahl, wobei viele dem Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ folgen. In Hilden gibt es acht Grundschulen oder Grundschulverbände, die wir uns einmal genauer angeschaut haben, damit Sie sich ein Bild machen können.

Dazu noch ein paar Anmerkungen: Die Leitbilder haben wir kürzen müssen. Komplett zu finden sind sie unter www.schulportal-hilden.de.

Soweit nicht anders angegeben, gilt bei den Betreuungsangeboten: Verlässliche Grundschule (VGS), Betreuung bis 14 Uhr, ohne Mittagessen, ohne Hausaufgabenbetreuung. VGS+, Betreuung bis 14.30 Uhr, mit Mittagessen, ohne Hausaufgabenbetreuung. OGS mit Mittagessen, mit Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften, den AGs – entweder bis 15 Uhr oder bis 16 Uhr.