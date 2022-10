Leitbild und Besonderheiten : Das sind Hildens Grundschulen

Foto: pixabay 10 Bilder Hildens Grundschulen im Profil

„Kurze Beine, kurze Wege“ steht für viele Eltern bei der Wahl der Grundschule immer noch an erster Stelle. Sie können aber frei wählen, wo ihre Kinder die ersten vier Jahre in der Schule absolvieren. Ein Überblick über die Angebote in Hilden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Hilden gibt es insgesamt acht Grundschulen oder Grundschulverbände, die wir uns einmal genauer angeschaut haben, damit sich Eltern ein Bild machen können. Dazu noch ein paar Anmerkungen: Die Leitbilder haben wir kürzen müssen. Komplett zu finden sind sie unter www.schulportal-hilden.de.