Aktion der AOK in Hilden Ex-Fußballprofis halten Grundschüler auf Trab

„Ecke! Der Schiedsrichter hat immer recht!“ Die Ansage des Übungsleiters lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Das Trainingsspiel, das gerade auf einem Teilbereich der VfB-Sportanlage an der Hoffeldstraße stattfindet, hat er voll unter Kontrolle. Schwer fällt ihm das nicht. Denn erstens sind die allermeisten seiner Schützlinge – Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse der Wilhelm-Hüls-Grundschule – hoch motiviert und wetzen in ihren Trainingsleibchen über den Platz, was das Zeug hält. Und zweitens heißt er Michael Klinkert – seines Zeichens Ex-Fußballprofi, der über 300 Bundesligaspiele für Schalke und Mönchengladbach bestritten hat.