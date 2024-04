Wettbewerb in der Stadtbibliothek Grundschüler suchen die besten Vorleser

Die Lesekompetenz von Grundschülern hat in den vergangenen Jahren nachgelassen. Zu dieser Erkenntnis kommt die sogenannte IGLU-Studie. Die Abkürzung steht für „Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung“. Untersucht werden im Rahmen der Studie Schüler der vierten Jahrgangsstufe. Eine Botschaft der Studie: Jedes vierte Kind in Deutschland erreicht nicht den international festgelegten Mindeststandard. Eltern können Kindern ein Vorbild sein und so die Lesekompetenz ihrer Kinder verbessern. Greifen sie zum Buch, tut es in der Regel auch der Nachwuchs. Vorlesen weckt ebenfalls Begeisterung. Und vielleicht trägt auch das seinen Teil dazu bei, dass Kinder sich fürs Lesen begeistern können: Die besten Vorleser der dritten und vierten Klassen der Hildener Grundschulen werden am Montag, 15. April, in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz 3 zum fünften Mal gegeneinander antreten. Der Stadtentscheid beginnt um 15 Uhr.