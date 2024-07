Walter-Wiederhold-Schule im Hildener Westen Grundschüler lernen im grünen Klassenzimmer

Als Christian Slyczuk vor zwei Jahren als Sozialpädagoge an die Walter-Wiederhold-Schule im Hildener Westen wechselte, erkannte er schnell das Potenzial, das im brachliegende Grundstück hinter der Bildungseinrichtung schlummerte. Slyczuk träumte von einem schönen Schulgarten, in dem er gemeinsam mit Schülern Kräuter und Gemüse anpflanzen könnte und in dem er Kinder ganz praktisch in die Geheimnisse der Natur einweihen könnte. Eine Idee, die bei Leitung und Elternpflegschaft des Teilstandortes des Grundschulverbundes Schulstraße auf fruchtbaren Boden fiel. Denn auch sie hatten sich bereits vor mittlerweile schon vier Jahren Gedanken über die ungenutzte Fläche gemacht und waren ebenfalls auf die Idee eines grünen Gärtchens gekommen. „Wir hatten damals schon damit begonnen, die verwilderte Fläche vorzubereiten, Büsche und Unkraut zu entfernen“, erinnert sich Sylvia den Boer, Vorsitzende der Schulpflegschaft. Doch dann kam Corona, und das Projekt lag ab dann buchstäblich brach.