Veranstaltung in der Musikschule Junge Experten erklären die Welt

Bevor es losgeht, sitzt Luise aus der 3c auf glühenden Kohlen. Gleich wird sie ihren Vortrag zum Thema „Sterne“ halten – im voll besetzten Heinrich-Strangmeier-Saal der Hildener Musikschule. Aufgeregt trippelt sie hin und her. Sie kann es kaum erwarten, dass sie an die Reihe kommt. „Die erste Karteikarte kann ich auswendig“, sagt sie mit Blick auf ihre Notizen. Wie sie auf ihr Thema gekommen ist? Ganz einfach: „Ich habe mich schon immer für Sterne interessiert. Und im Planetarium habe ich nicht alle Antworten bekommen.“ Also hat sich Luise im vergangenen Schuljahr intensiv mit den Himmelskörpern beschäftigt, hat Bücher gelesen und im Internet recherchiert – zusätzlich zum regulären Unterricht. Denn sie macht beim „Forder-Förder-Projekt“ der Grundschule Schulstraße mit, in dem besonders begabte Schüler zum eigenständigen Lernen motiviert werden.