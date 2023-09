Verkehr in Hilden Grüne wünschen Piktogramme für den Radverkehr in Fußgängerzone

In einer Anfrage, die die Ratsfraktion am vergangenen Mittwoch in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses stellte, wird eine mögliche Lösung vorgeschlagen, um das Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsteilnehmern zu entschärfen: Beide Bereiche könnten durch Piktogramme im Boden gekennzeichnet werden. Fraktionsvorsitzende Helen Kehmeier erinnert zwar daran, dass dort von Radfahrern Rücksicht eingefordert werde, Fußgängern oftmals aber gar nicht bewusst sei, dass sie sich hier den Platz teilen müssen. Piktogramme am Boden könnten in diesen Bereichen sensibilisieren und Konflikten entgegenwirken, begründet Kehmeier die Anfrage.